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Марсианский метан покажет убежища внеземной жизни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Ученые проанализировали данные марсохода Curiosity и определили место расположения аномального источника выброса метана, частицы которого ранее были зафиксированы в атмосфере Марса.

С 2012 года Curiosity находится на марсианской поверхности, шесть раз за время своей миссии марсоход фиксировал присутствие в атмосфере планеты метана, пишет Live Science. Аппарат обнаружил выбросы этого газа с помощью лазерного спектрометра.

Выбросы метана были зарегистрированы на уровне примерно 10 частей на миллиард. Даже такое незначительное количество газа заинтриговало исследователей, ведь в земной атмосфере почти весь метан имеет биологическое происхождение.

Однако до последнего времени найти источник выброса метана на Красной планете не удавалось. Чтобы его обнаружить, исследователи из Калифорнийского технологического института смоделировали движение метана до возможных точек его выброса.

В результате удалось вычислить области, где находятся источники выброса метана. В частности, область активного излучения находится к западу и юго-западу от марсохода Curiosity на дне северо-западной части кратера Гейла.

По мнению исследователей, присутствие метана на Марсе может быть ключевым указателем для поиска жизни на планете. Кроме этого, он связан с геологической активностью, протекающую с участием жидкой воды.

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