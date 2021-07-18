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Искусственный разум заставит людей постоянно менять профессии

Источник:
«Российская газета»
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Фото: Gwydion M. Williams / Attribution License

Понятие «профессия на всю жизнь» с массовым внедрением искусственного интеллекта окончательно устареет — людям придется постоянно учиться и получать новые компетенции, считает директор направления «Искусственный интеллект» АНО «Цифровая экономика» Алексей Сидорюк.

Люди с распространением искусственного разума в экономике опасаются, смогут ли они вписаться в этот глобальный процесс. «Нечто подобное испытывали люди, когда совершалась Первая промышленная революция в Англии. Тогда были, помните, так называемые "лудиты", которые разрушали технику, первые паровые котлы, считали, что это все лишит их работы», — сказал Сидорюк в интервью «Российской газете».

«Всего этого не надо опасаться. А быть готовым к тому, что новая корпоративная культура подразумевает открытость к новому, постоянное обучение и хороший уровень коммуникационных навыков. Уже сейчас устаревает понятие "профессия на всю жизнь". Я думаю, что в ближайшем будущем у человека может быть несколько профессий в течение жизни», — посоветовал эксперт.

По его словам, человеку придется в течение жизни добирать необходимые компетенции. «На Западе уже сейчас широко пропагандируется концепция lifetime learning (непрерывное образование). Там для каждого этапа развития личности формируется свой обучающий пакет, начиная от дошкольного образования, заканчивая возрастом 60+ и освоением разных цифровых профессий», — пояснил Сидорюк.

«Изменится характер деятельности, даже в тех сферах, где изначально не предполагалось участие искусственного интеллекта. Например, он будет помогать учителю проверять домашние задания. Распознавать рукописный текст, рекомендовать оценку за работу. А учитель может с ним согласиться или нет. И это сильно упростит его работу», — отметил эксперт.

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