Кинолог подсказал способ правильно выбрать породу собаки

Выбор породы будущей собаки — важнейшее решение для собаковода, от этого будет зависеть дальнейшая совместная жизнь питомца и хозяина, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«К этому выбору стоит отнестись максимально серьезно и обдуманно. Не выбирайте собаку под влиянием моды или ориентируясь только на внешний вид. Грамотный подход к выбору породы поможет вам избежать проблем в будущем», — цитирует специалиста РИА Новости.

Голубев отметил, что будущий хозяин должен задать себе ключевой вопрос: «Зачем мне нужна собака?». Например, собака может понадобиться для совместных прогулок, для охраны дома или занятий спортом, для уютных вечеров или выставочной деятельности.

«Нельзя забывать о функции, для выполнения которой создавалась порода. Не нужно заводить басенджи, если вы не планируете многочасовые прогулки и совместные тренировки на улице. Собаке будет тяжело без активностей», — отметил он.

Как выбрать конкретные породы

Например, для спокойной жизни в городской квартире отлично подойдет мопс. Если интересно много заниматься с собакой — подойдет бордер-колли или австралийская овчарка, уточнил эксперт.

«Энергичные собаки с высокой потребностью в физической активности могут стать отличными напарниками хозяину-спортсмену. Например, бельгийская овчарка или сибирский хаски не просто с радостью разделят ваш интерес к физическим нагрузкам, они будут в них нуждаться», — добавил Голубев.

Также обязательно следует учитывать размер семьи и наличие детей. Некоторые собаки лучше ладят с детьми, а другие могут даже пострадать от них. В частности, не рекомендуется заводить миниатюрные породы — чихуахуа или русский той — в семьях с детьми дошкольного возраста.

Выбор породы зависит от жилищных условий хозяина. Жизнь с крупной собакой в малогабаритной однокомнатной квартире может стать проблемой. Так, сенбернар будет чувствовать себя некомфортно в маленькой студии.