Следователи изъяли образцы топлива упавшего Ан-28 в Томской области

Следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте изъяли образцы топлива Ан-28, совершившего аварийную посадку в Томской области, также ни допросили часть пассажиров, сообщает ведомство.

«Следственная группа произвела осмотр места происшествия, воздушного судна, которое по предварительным данным восстановлению не подлежит, изъяли образцы топлива, жидкостей систем жизнеобеспечения самолета, изъята полетная документация и аварийный радиомаяк, допрошена часть пассажиров, авиатехник», — сообщает СК РФ.

В пятницу самолет АН-28 следовал по маршруту «Кедровый-Томск». Примерно на 10 минуте полета, оба двигателя самолета прекратили работу. Повторные запуски двигателя не привели к восстановлению их работоспособности.

После этого командир воздушного судна с высоты подобрал место для аварийного приземления самолета. При неработающих двигателях самолет спланировал на площадку, расположенную в 70 километрах от города Кедровый Томской области.

Самолет осуществил жесткую посадку на расстоянии 180 метров от первой точки касания, а при остановке перевернулся. Экипаж воздушного судна помог пассажирам эвакуироваться из салона самолета. После этого они запустили аварийный маяк. На место происшествия прибыла спасательная бригада, которая эвакуировала пассажиров и членов экипажа.

В больницу Томска госпитализированы командир воздушного судна с переломом ноги и 17-летняя пассажирка с подозрением на сотрясение головного мозга.