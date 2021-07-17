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Россельхознадзор признал половину консервов из сайры поддельными

Источник:
РБК
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Фото: Yanachka

Более половины консервов из сайры могли быть сделаны из более дешевых видов рыбы, следует из проверки Россельхознадзора.

Ведомство изучило 858 недавно оформленных производственных электронных документов в системе «Меркурий», в которых сырьем или продуктом переработки указана сайра. Признаки фальсификации найдены в 448 из них.

Под этими признаками подразумевается отсутствие сайры в сырье, когда продукт производится именно из этой рыбы, или отклонение за пределы норм расхода сырья на выработку единицы продукции.

Так, из 6 тысяч тонн сырья было произведено 7,3 тысяч тонн консервов. Однако расход сырья при изготовлении консервов из сайры составляет от 1,3 до 1,45 килограммов на килограмм готовой продукции.

Тем самым из 6 тысяч тонн сырья должно было получиться от 4,2 до 4,6 тысяч тонн консервов. Более того, выборка показала, что в 878 тоннах консервов сайра как сырье не использовалась в принципе.

Ранее компания «Доброфлот» обвинила участников рынка в массовой фальсификации консервов из сайры. По оценке «Доброфлота», в России подделывают около 54% консервов из сайры, или более чем 1,4 миллионов банок в месяц.

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