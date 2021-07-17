Россельхознадзор признал половину консервов из сайры поддельными

Более половины консервов из сайры могли быть сделаны из более дешевых видов рыбы, следует из проверки Россельхознадзора.

Ведомство изучило 858 недавно оформленных производственных электронных документов в системе «Меркурий», в которых сырьем или продуктом переработки указана сайра. Признаки фальсификации найдены в 448 из них.

Под этими признаками подразумевается отсутствие сайры в сырье, когда продукт производится именно из этой рыбы, или отклонение за пределы норм расхода сырья на выработку единицы продукции.

Так, из 6 тысяч тонн сырья было произведено 7,3 тысяч тонн консервов. Однако расход сырья при изготовлении консервов из сайры составляет от 1,3 до 1,45 килограммов на килограмм готовой продукции.

Тем самым из 6 тысяч тонн сырья должно было получиться от 4,2 до 4,6 тысяч тонн консервов. Более того, выборка показала, что в 878 тоннах консервов сайра как сырье не использовалась в принципе.

Ранее компания «Доброфлот» обвинила участников рынка в массовой фальсификации консервов из сайры. По оценке «Доброфлота», в России подделывают около 54% консервов из сайры, или более чем 1,4 миллионов банок в месяц.