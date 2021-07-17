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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Археологи обнаружили в Туве редкие каменные стелы

Источник:
Sibnet.ru
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Вид на курган и Долину Царей
Вид на курган и Долину Царей
Фото: © Алексей Михайлов

Экспедиция Русского географического общества по изучению кургана «Туннуг», расположенного в пойме реки Уюк Пий-Хемского района, обнаружила два погребальных памятника из камня в виде вытянутых стел с «прослеживающимся» изображением человека, сообщает РГО.

Находки напрямую связаны с ритуальным комплексом и являются логичным продолжением обнаруженных ранее следов человеческих и животных жертвоприношений. Стелы невиданной ранее фактуры датируются концом IX века до нашей эры.

Памятники были обнаружены недалеко от центра кургана в поваленном состоянии. По всей видимости, когда-то их здесь было много: подобные камни являются аналогами современных надгробий и традиционно устанавливались в честь погибших. Одна стела сохранилась целиком, другая — состоит из двух обломков. Оба памятника венчает символическое изображение человека, у одного из них прослеживаются условные черты лица.



 «Для того времени характерна установка похожих стел, но с такой иконографией — пока не встречалось. Это очень интересный, еще пока требующий какого-то объяснения факт, — сказал научный руководитель экспедиции, старший научный сотрудник ИИМК РАН Тимур Садыков.

Он добавил, что оленные камни — памятники приблизительно того же времени, поэтому планируется найти на кургане несколько таких массивов. Это вполне ожидаемо для данной культурной среды. Но пока что экспедиции удалось найти эти две неизвестные стелы с немного отличающимся набором элементов. Почему — это загадка, других аналогов пока не встречалось.

Исключительность этих находок позволяет предположить, что подобные традиции сюда пришли откуда-то извне, возможно из соседней Монголии или из Китая. Имеет ли эта гипотеза право на существование — ученым только предстоит выяснить.

Тема: Раскопали в Сибири
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Республика Тува #История #Наука
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nastya19944

Это потому-что Путину задали вопрос, почему бананы дешевле, чем картофель. Вот и пришла многоходовочка.

Maniac.

Надо не штаты нам упоминать или ставить в пример. А весь мир нам должен завидовать, как это было в СССР....

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Хоть бы тут ты промолчал, ушлёпоk придурковатый...

Uynachalnica

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