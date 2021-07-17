Археологи обнаружили в Туве редкие каменные стелы

Экспедиция Русского географического общества по изучению кургана «Туннуг», расположенного в пойме реки Уюк Пий-Хемского района, обнаружила два погребальных памятника из камня в виде вытянутых стел с «прослеживающимся» изображением человека, сообщает РГО.

Находки напрямую связаны с ритуальным комплексом и являются логичным продолжением обнаруженных ранее следов человеческих и животных жертвоприношений. Стелы невиданной ранее фактуры датируются концом IX века до нашей эры.



Памятники были обнаружены недалеко от центра кургана в поваленном состоянии. По всей видимости, когда-то их здесь было много: подобные камни являются аналогами современных надгробий и традиционно устанавливались в честь погибших. Одна стела сохранилась целиком, другая — состоит из двух обломков. Оба памятника венчает символическое изображение человека, у одного из них прослеживаются условные черты лица.





«Для того времени характерна установка похожих стел, но с такой иконографией — пока не встречалось. Это очень интересный, еще пока требующий какого-то объяснения факт, — сказал научный руководитель экспедиции, старший научный сотрудник ИИМК РАН Тимур Садыков.Он добавил, что оленные камни — памятники приблизительно того же времени, поэтому планируется найти на кургане несколько таких массивов. Это вполне ожидаемо для данной культурной среды. Но пока что экспедиции удалось найти эти две неизвестные стелы с немного отличающимся набором элементов. Почему — это загадка, других аналогов пока не встречалось.Исключительность этих находок позволяет предположить, что подобные традиции сюда пришли откуда-то извне, возможно из соседней Монголии или из Китая. Имеет ли эта гипотеза право на существование — ученым только предстоит выяснить.