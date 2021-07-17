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Авария Ан-28 в Томской области
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Авария Ан-28 в Томской области
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Пилоту аварийно севшего Ан-28 проведут операцию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © t.me/Oblast_zdorovya

Врачи проведут операцию пилоту, который сломал ногу во время аварийной посадки «АН-28» в Томской области, сообщает субботу в телеграм-канале «Область здоровья».

На борту самолета Ан-28, 16 июля совершившего жесткую посадку в Томской области, находилось 18 человек — 14 пассажиров и четыре члена экипажа. Пассажиры и члены экипажа в основном получили незначительные травмы — ушибы и ссадины.

В приемное отделение Томской областной клинической больницы, были госпитализированы двое. Пилот с травмой ноги госпитализирован в отделение травматологии, девушка с сотрясением мозга госпитализирована в отделение нейрохирургии, оба пациента находятся на лечебно-охранительном режиме.

«Состояние девушки по данным на утро субботы ближе к удовлетворительному, она проходит консервативное лечение. Думаю, что в ближайшее время мы ее выпишем на амбулаторное лечение. Второму госпитализированному пациенту – мужчине – в ближайшее время будет выполнена операция — металлоостиосинтез», — сказал главный врач ТОКБ Михаил Лукашов.


Еще шесть человек были транспортированы наземным транспортом в пятницу вечером в Томск, их предварительно осмотрели медики Бакчарской районной больницы. Медицинская помощь им не потребовалась.

Тема: Авария Ан-28 в Томской области
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Томск #ЧП #Происшествия
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