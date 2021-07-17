МВД внедрит систему розыска авто «Паутина»

МВД до конца года внедрит систему розыска угнанных автомобилей «Паутина» в своих подразделениях по всей России.

«Паутина» позволяет полицейским отслеживать угнанные и покинувшие место ДТП автомобили. Также она позволит полицейским использовать снимки, которые по тем или иным причинам были отбракованы, не превратившись в уведомления о нарушении правил дорожного движения.

Система не дает удалить такие снимки и позволяет поднять из архива вручную даже отбракованные кадры. Внедрение специального программного обеспечения повысит эффективность розыска.

Компоненты «Паутины» в перспективе также станут частью электронного обжалования штрафов в рамках портала Госуслуг.