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МВД внедрит систему розыска авто «Паутина»

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

МВД до конца года внедрит систему розыска угнанных автомобилей «Паутина» в своих подразделениях по всей России.

«Паутина» позволяет полицейским отслеживать угнанные и покинувшие место ДТП автомобили. Также она позволит полицейским использовать снимки, которые по тем или иным причинам были отбракованы, не превратившись в уведомления о нарушении правил дорожного движения.

Система не дает удалить такие снимки и позволяет поднять из архива вручную даже отбракованные кадры. Внедрение специального программного обеспечения повысит эффективность розыска.

Компоненты «Паутины» в перспективе также станут частью электронного обжалования штрафов в рамках портала Госуслуг.

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