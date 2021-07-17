Путин похвалил российские вакцины от коронавируса

Все российские вакцины от коронавируса безопасные и надежные, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на виртуальном саммите АТЭС.

Путин напомнил, что высокое качество первой российской вакцины «Спутник V» подтверждено уже почти 70 государствами, официально одобрившими ее. По его словам, заключены контракты на выпуск «Спутника V» в совокупном объеме свыше 800 миллионов доз в год.

Российский лидер подчеркнул, что Россия считает важным и далее работать сообща над созданием в Азиатско-Тихоокеанском регионе новых мощностей по выпуску вакцин, устранению административных, других барьеров, мешающих их производству и поставкам.

«Спутник V» — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19. Также в России созданы вакцины «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак», разработанная центром имени Чумакова РАН. В мае 2021 года была зарегистрирована четвертая вакцина «Спутник Лайт».