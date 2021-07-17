Губернатор Томской области поблагодарил пилотов Ан-28 «за чудо»

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поблагодарил пилотов совершившего жесткую посадку самолета Ан-28 за профессионализм, который позволит «сбыться чуду» — все пассажиры и члены экипажа остались живы.

«Мы все верили в чудо, и благодаря профессионализму пилотов оно сбылось, все живы. Все будут доставлены в Томск, всех осмотрят медики в областной клинической больнице. Тех, кому точно не понадобится медицинская помощь, мы развезем по домам», — цитирует Жвачкина пресс-служба регионального правительства.

На борту самолета Ан-28, 16 июля совершившего жесткую посадку в Томской области, находилось 18 человек — 14 пассажиров и четыре члена экипажа. Пассажиры и члены экипажа в основном получили незначительные травмы — ушибы и ссадины.

Самую серьезную травму получил капитан самолета, он сломал ногу при аварийной посадке. Ему оказана медицинская помощь, состояние летчика оценивается медиками, как удовлетворительное.