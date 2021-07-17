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Авария Ан-28 в Томской области
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Авария Ан-28 в Томской области
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Губернатор Томской области поблагодарил пилотов Ан-28 «за чудо»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба правительства Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поблагодарил пилотов совершившего жесткую посадку самолета Ан-28 за профессионализм, который позволит «сбыться чуду» — все пассажиры и члены экипажа остались живы.

«Мы все верили в чудо, и благодаря профессионализму пилотов оно сбылось, все живы. Все будут доставлены в Томск, всех осмотрят медики в областной клинической больнице. Тех, кому точно не понадобится медицинская помощь, мы развезем по домам», — цитирует Жвачкина пресс-служба регионального правительства.

На борту самолета Ан-28, 16 июля совершившего жесткую посадку в Томской области, находилось 18 человек — 14 пассажиров и четыре члена экипажа. Пассажиры и члены экипажа в основном получили незначительные травмы — ушибы и ссадины.

Самую серьезную травму получил капитан самолета, он сломал ногу при аварийной посадке. Ему оказана медицинская помощь, состояние летчика оценивается медиками, как удовлетворительное.

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Губернатор Томской области поблагодарил пилотов Ан-28 «за чудо»
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Пилот совершившего жесткую посадку Ан-28 сломал ногу
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