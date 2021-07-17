НАВЕРХ
Актуальная тема
Авария Ан-28 в Томской области
Актуальная тема
Авария Ан-28 в Томской области
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

МЧС уточнило количество человек на борту упавшего Ан-28

Источник:
Sibnet.ru
235 0
Фото: © AirTeamImages

На борту самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области, находилось 18 человек — 14 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Томской области Евгений Башкатов.

«По уточненным данным, на борту самолета находилось 18 человек, все люди живы», — цитирует представителя министерства ТАСС. Ранее сообщалось, что в самолете находились 19 человек — 15 пассажиров, в том числе двое детей, а также четыре члена экипажа.

Отмечается, что все пассажиры и члены экипажа живы, они получили незначительные травмы — ушибы и ссадины. Серьезнее всего пострадал капитан самолета, он сломал ногу при посадке, медики оказали ему помощь.

В настоящее время 12 человек с упавшего Ан-28 доставлены в Томск на вертолете, еще шестеро предпочти уехать туда на микроавтобусе.

Тема: Авария Ан-28 в Томской области
Губернатор Томской области поблагодарил пилотов Ан-28 «за чудо»
Названа причина жесткой посадки Ан-28 в Томской области
Пилот совершившего жесткую посадку Ан-28 сломал ногу
Найден пропавший в Томской области Ан-28 с пассажирами на борту
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Губернатор Томской области поблагодарил пилотов Ан-28 «за чудо»
МЧС уточнило количество человек на борту упавшего Ан-28
Названа причина жесткой посадки Ан-28 в Томской области
Пилот совершившего жесткую посадку Ан-28 сломал ногу
Самое популярное
Девушка-хакер взломала игру Resident Evil Village
Вакцина от коронавируса увеличила риск редкого заболевания
Четыре вакцины: чем привиться от коронавируса
Рассекречено количество версий будущей Windows 11
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Как шорты укорачивают карьеру, или В каком виде дела делаются
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовный гороскоп: как целуются знаки Зодиака
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
30
Россия по доле современных вооружений стала лидером в мире
28
МИД объяснил, зачем ведет переговоры с запрещенными талибами
21
Путин назвал Украину беднейшей страной Европы
21
Кремль «закрыл шлагбаум» перед западными вакцинами
20
Россия потребовала к себе уважения от США
Sibnet.Ru