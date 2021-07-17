МЧС уточнило количество человек на борту упавшего Ан-28

На борту самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области, находилось 18 человек — 14 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Томской области Евгений Башкатов.

«По уточненным данным, на борту самолета находилось 18 человек, все люди живы», — цитирует представителя министерства ТАСС. Ранее сообщалось, что в самолете находились 19 человек — 15 пассажиров, в том числе двое детей, а также четыре члена экипажа.

Отмечается, что все пассажиры и члены экипажа живы, они получили незначительные травмы — ушибы и ссадины. Серьезнее всего пострадал капитан самолета, он сломал ногу при посадке, медики оказали ему помощь.

В настоящее время 12 человек с упавшего Ан-28 доставлены в Томск на вертолете, еще шестеро предпочти уехать туда на микроавтобусе.