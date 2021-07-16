Названа причина жесткой посадки Ан-28 в Томской области

Приоритетной причиной жесткой посадки пассажирского самолета Ан-28 в Томской области является отказ двигателя.

«По предварительной версии, при наборе высоты произошел отказ двигателя. Экипаж принял решение искать площадку и совершить посадку», — цитирует ТАСС источник в экстренных службах.

Один из пилотов судна Фарух Хасанов уточнил, что у самолета отказали оба двигателя. «Отказ двух двигателей. Дальше комиссия разберется. Нам некогда было соображать, нужно было работу делать свою», — приводит слова летчика РИА Томск.

Самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области 16 июля. Позже с него стали поступать сообщения с аварийного маяка на борту самолета. Самолет и пассажиров удалось найти рядом с селом Бакчар через несколько часов.

Ан-28 авиакомпании «Сибирская легкая авиация» выполнял рейс по маршруту Кедровый — Томск. Все пассажиры и экипаж выжили, самые тяжелые травмы получил командир судна, который при аварийной посадке сломал ногу.