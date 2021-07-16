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Авария Ан-28 в Томской области
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Авария Ан-28 в Томской области
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пилот совершившего жесткую посадку Ан-28 сломал ногу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Пилот совершившего жесткую посадку в Томской области самолета Ан-28 сломал ногу, сообщает Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.

При этом среди пострадавших пассажиров никто не получил серьезных травм, в основном у них ссадины и шоковое состояние. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сообщил в Telegram-канале администрации региона, что все они будут доставлены в Томск.

МЧС сообщило об успешном завершении поисково-спасательных работ на месте аварийной посадки. «На данный момент вертолет Ми-8 с 12 пассажирами летит из села Бакчар в Томск. Шесть человек будут доставлены в Томск на автобусе», — отмечает ведомство.

Самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области 16 июля. Позже с него стали поступать сообщения с аварийного маяка на борту самолета. Самолет и пассажиров удалось найти рядом с селом Бакчар через несколько часов.

Самолет авиакомпании «Сибирская легкая авиация» выполнял рейс по маршруту Кедровый — Томск. На его борту находились 17 человек: три члена экипажа и 14 пассажиров, все они выжили.

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