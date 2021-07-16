Microsoft выпустила новую сборку Windows 11

Microsoft выпустила сборку Windows 11 под номером 2000.71, еще не вышедшая официально операционная система получила различные исправления и нововведения. Сборка доступна для скачивания на канале раннего доступа.

Так, одно из самых значимых изменений — появление появления нового виджета под названием «Развлечения». Он показывает доступные в Microsoft Store фильмы, с его помощью пользователь может быстро переместится в магазин, чтобы взять напрокат или приобрести ленту.

Кроме этого, разработчики обновили облик контекстных меню, вызываемых правой кнопкой мыши. Теперь они используют новый стиль оформления «акриловый материал», который сменил белый стиль Windows 10.

Исправлена проблема, из-за которой при перетаскивании иконок приложений на панели задач приложения могли запускаться или сворачиваться. Оптимизирована работа функции, которая запускает список переходов при длительном нажатии на иконку на панели задач.

Стали более отзывчивыми ползунки микшера громкости в настройках звука стали более отзывчивыми. В меню «Настройки резервного копирования» ранее была неработающая ссылка для проверки носителя, ошибку исправили.

Как ожидается, Windows 11 официально выйдет в октябре 2021 года. Пользователи старых операционных систем на первом этапе распространения смогут перейти на «одиннадцатую» версию бесплатно.