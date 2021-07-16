Найдено «суперантитело» против коронавируса

Американские исследователи обнаружили антитело, способное бороться не только с различными вариациями SARS-CoV-2, но и другими коронавирусами.

Специалисты изучили 12 антител, выделенных у инфицированных SARS-CoV-2 либо SARS-CoV людей. Они прикрепляются к фрагменту вирусного белка, который связывается с рецепторами на клетках человека, пишет журнал Nature.

Ученые составили список из тысяч мутаций различных вариантов COVID-19. Оказалось, что одно из антител под обозначением S2H97 способно прикрепляться ко всем вирусам и нейтрализовать их в живых клетках. Опыты на хомяках подтвердили его эффективность.

S2H97 может стать основой для эффективного универсального препарата против коронавирусной инфекции, так как патоген продолжает активно мутировать, некоторые вакцины в результате теряют свою эффективность.