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Россия закупит медицинский кислород за рубежом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа

Мощностей по производству медицинского кислорода в России не хватает, поэтому страна будет вынуждена закупать его за рубежом, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Чтобы увеличить запасы кислорода в южных регионах страны, ведомство закупило 100 тонн в Казахстане. Еще столько же придет к концу июля. В северные районы страны отдельными партиями идут поставки из Финляндии, передает РБК.

Для гарантии наличия кислорода в Сибири и на Дальнем Востоке Минпромторг отрабатывает варианты прямой контрактации сжиженного кислорода из Китая, отмечает издание. При этом в России производством медицинского кислорода на сегодня занимаются только четыре завода.

Они работают с полной загрузкой, выпуская в сутки 1,5 тысячи тонн кислорода. Также государство задействовало химические, металлургические, нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия судостроения, атомной отрасли и ОПК, которые производят небольшие партии газа.

Тема: Коронакризис
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