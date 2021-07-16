Россия закупит медицинский кислород за рубежом

Мощностей по производству медицинского кислорода в России не хватает, поэтому страна будет вынуждена закупать его за рубежом, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Чтобы увеличить запасы кислорода в южных регионах страны, ведомство закупило 100 тонн в Казахстане. Еще столько же придет к концу июля. В северные районы страны отдельными партиями идут поставки из Финляндии, передает РБК.

Для гарантии наличия кислорода в Сибири и на Дальнем Востоке Минпромторг отрабатывает варианты прямой контрактации сжиженного кислорода из Китая, отмечает издание. При этом в России производством медицинского кислорода на сегодня занимаются только четыре завода.

Они работают с полной загрузкой, выпуская в сутки 1,5 тысячи тонн кислорода. Также государство задействовало химические, металлургические, нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия судостроения, атомной отрасли и ОПК, которые производят небольшие партии газа.