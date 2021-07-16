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Германия объявила режим военной катастрофы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

Минобороны Германии объявило режим военной катастрофы на западе страны из-за катастрофического наводнения, сообщает пресс-служба ведомства.

Это означает, что военные части передислоцируют, а солдаты бундесвера примут участие в устранении последствий стихийного бедствия, передает Die Welt. Кроме этого, командиры подразделений получили дополнительные полномочия.

Такой режим предоставит военным на местах свободу действий — они самостоятельно смогут определять, нужна ли для эвакуации населения военная техника, требуется ли вызвать дополнительные силы.

Приоритетом для ведомства является оказание помощи гражданам. Военные также активно очищают участки магистралей и других важных объектов, затронутые наводнением. Для этого используется специальная техника.

Наводнение в Германии произошло из-за сильных ливней, которые начались в районах Северного Рейна 14 июля и продолжаются до сих пор. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна. Дома около 165 тысяч граждан остаются без электричества, 106 человек погибли.

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ЧП #Стихии
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