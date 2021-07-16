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Лавров назвал провалом бегство США из Афганистана

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Cpl. Marco Mancha

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США в Афганистане не смогли достичь поставленных целей — их миссия провалилась.

«Американцы ушли, как подтвердил президент Байден, потому что сочли свою миссию выполненной. Конечно, он старался представить ситуацию в максимально позитивных красках, но все понимают, что миссия провалилась. Это открыто признается, в том числе в самих Соединенных Штатах», — цитируют РИА Новости Лаврова.

По его словам, терроризм в Афганистане никуда не исчез, террористические группировки укрепили свои позиции в стране. При этом производство наркотиков достигло рекордных высот — 90% от мировых объемов происходит из Афганистана, а для борьбы с этим ничего не делается.

В то же время глава российской дипломатии подчеркнул, что Москва намерена сотрудничать с Вашингтоном и Пекином по урегулированию ситуации в стране. Добиваться этих целей необходимо политическими средствами, в диалоге должны участвовать представители талибов.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» (запрещено в Росси), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне обещаний американских властей до 31 августа завершить вывод своего контингента из этой страны.

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Политика #Мир #Военная политика #Законы
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nastya19944

Это потому-что Путину задали вопрос, почему бананы дешевле, чем картофель. Вот и пришла многоходовочка.

Maniac.

Надо не штаты нам упоминать или ставить в пример. А весь мир нам должен завидовать, как это было в СССР....

Гаврило Принцип

Хоть бы тут ты промолчал, ушлёпоk придурковатый...

Uynachalnica

Яблочному январских и майских праздников не хватило? Повсеместный карантин с гособеспечением вводить...
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