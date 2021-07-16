Лавров назвал провалом бегство США из Афганистана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США в Афганистане не смогли достичь поставленных целей — их миссия провалилась.

«Американцы ушли, как подтвердил президент Байден, потому что сочли свою миссию выполненной. Конечно, он старался представить ситуацию в максимально позитивных красках, но все понимают, что миссия провалилась. Это открыто признается, в том числе в самих Соединенных Штатах», — цитируют РИА Новости Лаврова.

По его словам, терроризм в Афганистане никуда не исчез, террористические группировки укрепили свои позиции в стране. При этом производство наркотиков достигло рекордных высот — 90% от мировых объемов происходит из Афганистана, а для борьбы с этим ничего не делается.

В то же время глава российской дипломатии подчеркнул, что Москва намерена сотрудничать с Вашингтоном и Пекином по урегулированию ситуации в стране. Добиваться этих целей необходимо политическими средствами, в диалоге должны участвовать представители талибов.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» (запрещено в Росси), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне обещаний американских властей до 31 августа завершить вывод своего контингента из этой страны.