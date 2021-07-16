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Кремль нашел механизмы сдерживания цен на продукты

Источник:
ТАСС
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Фото: Sibnet.ru

Российские власти сформировали механизмы сдерживания цен на продукты, в целом по стране они действуют, хотя и не могут застраховать от скачков в отдельных магазинах, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, президенту Владимиру Путину постоянно докладывают о результатах мониторинга в этой сфере. «А главное — постоянно принимаются меры. Это не значит, что мы можем застраховать себя от каких-то скачкообразных ситуаций в тех или иных регионах, в тех или иных магазинах. Но в целом по стране все-таки определенные механизмы сдерживания сформулированы и действуют», — цитирует ТАСС Пескова.

Правительство России на ежедневной основе продолжает тщательно следить за ценами на продукты, в том числе за необоснованным их повышением

«Еще до прямой линии было поручение президента правительству России самым тщательным образом отслеживать динамику изменения цен [на продукты] на розничном рынке в РФ и тщательно отслеживать какие-то конкретные случаи, когда мы совершенно необоснованно сталкиваемся с резким ростом цен», — сказал представитель Кремля.

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Гаврило Принцип

Хоть бы тут ты промолчал, ушлёпоk придурковатый...

Maniac.

Надо не штаты нам упоминать или ставить в пример. А весь мир нам должен завидовать, как это было в СССР....

Uynachalnica

Яблочному январских и майских праздников не хватило? Повсеместный карантин с гособеспечением вводить...

nastya19944

Это потому-что Путину задали вопрос, почему бананы дешевле, чем картофель. Вот и пришла многоходовочка.
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