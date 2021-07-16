Россиянка разделась ради веса перед боем в Bellator. ВИДЕО

Российская спортсменка Диана Авсарагова разделась на взвешивании полностью, чтобы уложится в весовую категорию в 57 килограммов перед турниром Bellator 262.

Бой Авсараговой с Габриэллой Галфин состоится в ночь с 16 на 17 июля.

Авсарагова сняла с себя всю одежду, и только тогда весы показали, что она уложилась в лимит весовой категории. Во время прохождения процедуры взвешивания спортсменку закрыли простыней.