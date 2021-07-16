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Россиянка разделась ради веса перед боем в Bellator. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Российская спортсменка Диана Авсарагова разделась на взвешивании полностью, чтобы уложится в весовую категорию в 57 килограммов перед турниром Bellator 262.

Бой Авсараговой с Габриэллой Галфин состоится в ночь с 16 на 17 июля.

Авсарагова сняла с себя всю одежду, и только тогда весы показали, что она уложилась в лимит весовой категории. Во время прохождения процедуры взвешивания спортсменку закрыли простыней.

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Гаврило Принцип

Хоть бы тут ты промолчал, ушлёпоk придурковатый...

Maniac.

Надо не штаты нам упоминать или ставить в пример. А весь мир нам должен завидовать, как это было в СССР....

Uynachalnica

Яблочному январских и майских праздников не хватило? Повсеместный карантин с гособеспечением вводить...

nastya19944

Это потому-что Путину задали вопрос, почему бананы дешевле, чем картофель. Вот и пришла многоходовочка.
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