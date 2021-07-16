Продлен срок действия подлежащих замене паспортов

Российское правительство продлило срок действия подлежащих замене паспортов, и одновременно в несколько раз сократило срок, в течение которого будет оформляться новый паспорт.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому «срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, будет продлен до 90 дней», сообщает пресс-служба правительства РФ.

По действующим правилам, когда гражданину исполняется 20 или 45 лет, ему необходимо сразу же поменять паспорт, так как документ автоматически становится недействительным.

На период оформления нового паспорта, которое занимает от 10 до 30 дней, гражданину выдается временное удостоверение личности. Но с таким документом он, к примеру, не может оформить в банке кредит или зарегистрироваться на портале госуслуг. Новое постановление избавит людей от таких неудобств.

«Теперь паспорта граждан, которым исполнится 20 или 45 лет, будут оставаться действительными до дня оформления нового паспорта, но не более чем 90 дней после достижения этого возраста. То есть экстренно переоформлять документ сразу после дня рождения не понадобится», — уточнили в кабинете министров.

Этим же постановлением продлен срок подачи документов для получения паспорта гражданам, достигшим 14 лет. Теперь это не 30, а 90 дней.

Также в несколько раз сокращен срок оформления паспорта. Он будет составлять не более пяти рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания.