Лавров заявил о деградации ситуации в Афганистане

Ситуация в Афганистане стремительно деградирует на фоне вывода
американских войск из страны, заявил министр иностранных дел России Сергей
Лавров.
«К сожалению, в последние дни мы стали свидетелями
стремительной деградации ситуации», — приводит РИА Новости слова Лаврова,
сказанные им на пленарном заседании конференции «Центральная и Южная Азия.
Региональная взаимосвязанность: вызовы и возможности».
Министр иностранных дел России связал происходящее с выводом американских войск из республики.
По его мнению, есть риски «перетока нестабильности в соседние государства». Кроме того, афганский кризис обостряет террористическую угрозу и проблему нелегального оборота наркотиков, который, как отметил министр, достиг беспрецедентного уровня.