Лавров заявил о деградации ситуации в Афганистане

Ситуация в Афганистане стремительно деградирует на фоне вывода американских войск из страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«К сожалению, в последние дни мы стали свидетелями стремительной деградации ситуации», — приводит РИА Новости слова Лаврова, сказанные им на пленарном заседании конференции «Центральная и Южная Азия. Региональная взаимосвязанность: вызовы и возможности».

Министр иностранных дел России связал происходящее с выводом американских войск из республики.

По его мнению, есть риски «перетока нестабильности в соседние государства». Кроме того, афганский кризис обостряет террористическую угрозу и проблему нелегального оборота наркотиков, который, как отметил министр, достиг беспрецедентного уровня.