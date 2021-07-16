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Лавров заявил о деградации ситуации в Афганистане

Источник:
РИА Новости
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Ситуация в Афганистане стремительно деградирует на фоне вывода американских войск из страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«К сожалению, в последние дни мы стали свидетелями стремительной деградации ситуации», — приводит РИА Новости слова Лаврова, сказанные им на пленарном заседании конференции «Центральная и Южная Азия. Региональная взаимосвязанность: вызовы и возможности».

Министр иностранных дел России связал происходящее с выводом американских войск из республики.

По его мнению, есть риски «перетока нестабильности в соседние государства». Кроме того, афганский кризис обостряет террористическую угрозу и проблему нелегального оборота наркотиков, который, как отметил министр, достиг беспрецедентного уровня.

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