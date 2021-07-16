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Мужчину в Бурятии заподозрили в убийстве годовалого ребенка

Источник:
Sibnet.ru
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Снятие отпечатка пальца
Фото: © Sibnet.ru

Следственный комитет задержали жителя Бурятии по подозрению в убийстве годовалого ребенка — внука его сожительницы. Проводится допрос подозреваемого, сообщило региональное ведомство.

В среду женщина одного из сел Бурятии привезла маленького сына к живущей неподалеку бабушке, попросила присмотреть за ребенком, после чего уехала по делам. Вечером она навестила малыша, покормила и умыла его; свою мать и ее сожителя женщина застала пьяными. Но вновь оставила ребенка с ними и отлучилась.

Спустя полтора часа после этого в полицию от бабушки поступило сообщение о смерти мальчика. В ходе осмотра на теле малыша обнаружено несколько десятков колото-резаных ранений. По подозрению в убийстве задержан 36-летний сожитель бабушки ребенка. На одежде мужчины, а также под его ногтями обнаружена кровь, образцы которой переданы экспертам.

По версии следствия, мужчина несколько дней пил спиртное, и когда ребенок был в гостях, схватил нож и нанес им удары ребенку по различным частям тела.

Следователи задержали мужчину по подозрению в совершении преступлении по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Ему грозит вплоть до пожизненного заключения.

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Бурятия #Криминал #ЧП
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