Бананы резко подорожали в России

Цены на бананы в российских магазинах достигли максимума за пять лет, вернувшись на уровень 2016-го и подорожав по сравнению с прошлым годом в полтора раза, следует из данных Росстата.
Пик цен наблюдался в апреле — 89,3 рубля за килограмм, в июне они снизились до 84,1 рубля. При этом абсолютный максимум фиксировали в марте 2015 года — 96,2 рубля, приводит статистику РБК.
В первом квартале 2021-го в России бананы подорожали в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это, по мнению аналитиков, было вызвано стабильным спросом внутри страны, ослаблением курса рубля к доллару и локальным дефицитом поставок из Эквадора, на который в 2020 году пришлось 96% импорта.
Россия входит в тройку крупнейших мировых импортеров бананов после США и Китая.
По данным исследовательской компании IndexBox, спрос на бананы увеличился на 6% в сравнении с 2019 годом и оценивается в 124 миллиона тонн. Стабильный спрос на фоне сбоев в цепочках поставок из-за пандемии привел к росту цен, который варьировался от страны к стране.
~ST~так вот оно кто был против новой конституции
Гаврило ПринципХоть бы тут ты промолчал, ушлёпоk придурковатый...
Maniac.Надо не штаты нам упоминать или ставить в пример. А весь мир нам должен завидовать, как это было в СССР....
UynachalnicaЯблочному январских и майских праздников не хватило? Повсеместный карантин с гособеспечением вводить...