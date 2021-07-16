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Бананы резко подорожали в России

Источник:
РБК
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Цены на бананы в российских магазинах достигли максимума за пять лет, вернувшись на уровень 2016-го и подорожав по сравнению с прошлым годом в полтора раза, следует из данных Росстата.

Пик цен наблюдался в апреле — 89,3 рубля за килограмм, в июне они снизились до 84,1 рубля. При этом абсолютный максимум фиксировали в марте 2015 года — 96,2 рубля, приводит статистику РБК.

В первом квартале 2021-го в России бананы подорожали в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это, по мнению аналитиков, было вызвано стабильным спросом внутри страны, ослаблением курса рубля к доллару и локальным дефицитом поставок из Эквадора, на который в 2020 году пришлось 96% импорта.

Россия входит в тройку крупнейших мировых импортеров бананов после США и Китая.

По данным исследовательской компании IndexBox, спрос на бананы увеличился на 6% в сравнении с 2019 годом и оценивается в 124 миллиона тонн. Стабильный спрос на фоне сбоев в цепочках поставок из-за пандемии привел к росту цен, который варьировался от страны к стране.

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~ST~

так вот оно кто был против новой конституции

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Хоть бы тут ты промолчал, ушлёпоk придурковатый...

Maniac.

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Uynachalnica

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