Комедию «Папа закодировался» можно посмотреть бесплатно в Wink

Комедийный фильм «Папа закодировался» появилась в видеосервисе Wink, посмотреть его можно бесплатно в рамках «Трансформер акции».

В центре сюжета — Анатолий Снаров. Сколько себя помнил, он никогда не мог похвастаться трезвостью взгляда. При этом помнил он себя немного, так как всегда успевал затуманить сознание стаканчиком, бокальчиком или чекушечкой.

Перемены ворвались в жизнь Снарова, и вот закодированный герой начинает новую жизнь. С удивлением он узнает, что у него красавица-жена, трое сыновей Анатолиев Анатольевичей и должность в ЖКХ. Познав улучшенную версию себя, Снаров решает улучшать все вокруг, но не все окружение готово обновляться.

Посмотреть «Папа закодировался» в Winkможно бесплатно в рамках «Трансформер Акции». Бесплатная подписка с большой коллекцией фильмов доступна месяц с момента подключения.