Емельяненко назвал возможного соперника для боя в Москве

Американский боец смешанного стиля (ММА) Мэтт Митрион может стать соперником Федора Емельяненко на турнире Bellator в Москве.

Турнир пройдет 23 октября. «Да, это один из основных бойцов, которые рассматриваются в качестве соперника», — сказал Емельяненко в интервью ТАСС.

Соперники ранее уже встречались — в 2017 году их поединок закончился досрочной победой Митриона в первом раунде.

«Конечно, посмотрел (первый бой) несколько раз. Как говорится, у Бога случайностей не бывает, нужно делать выводы. А вообще, помня ту ситуацию, я чувствовал его и чувствовал — вот сейчас, сейчас... Что и случилось. Но я не видел того удара, который он нанес, он как будто бы отмахнулся тогда», — сказал Емельяненко.

Емельяненко 44 года, на его счету 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Митриону 43 года, в его активе 13 побед и восемь поражений в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся. Ближайший поединок он проведет на турнире Bellator в ночь на 17 июля против Тайрелла Форчуна.