НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Фильм «Тихое место 2» появился в Wink

Источник:
Sibnet.ru
170 0
Фото: © кадр из фильма «Тихое место 2»

Фильм ужасов «Тихое место 2» можно посмотреть в видеосервисе Wink, новинку можно купить навсегда или взять для просмотра в аренду.

После событий первого фильма семья Эбботт вынуждена покинуть свою ферму и отправиться в путь. Но в их распоряжении есть уникальное средство от монстров, которое им приходится применить, когда Маркус попадает в медвежий капкан.

Герои встречают старого друга семьи Эммета, который в одиночку выживает в бункере. Глухая девочка Риган уговаривает Эммета помочь ей найти людей, что передают сигналы по радио. Оставив Маркуса, Эвелин и ребенка в бункере, Эммет и Риган отправятся на остров.

Посмотреть «Тихое место 2» в Winkможно в высоком качестве. Фильм будет доступен для пользователей видеосервиса при покупке за 899 рублей или в аренду на 48 часов за 599 рублей.

Еще по теме
Комедия «Шалом, папик!» вышла в видеосервисе Wink
Финальный сезон сериала «Гранд» вышел в Wink
Фильм «Архипелаг» о подвиге российских ученых эксклюзивно вышел в Wink
Финальную серию Кубка Стэнли — 2021 будет транслировать Wink
смотреть все
Культгид #Wink #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Мужчину в Бурятии заподозрили в убийстве годовалого ребенка
Глава поселения на Алтае рассказал о хорошей потенции после вакцины
Миграцию кукушек в Сибири отследят с помощью МКС
Дождливые выходные и нежаркую неделю пообещали новосибирцам
Самое популярное
Суд разъяснил, как законно пользоваться чужой картой
Вакцина от коронавируса увеличила риск редкого заболевания
Девушка-хакер взломала игру Resident Evil Village
Рассекречено количество версий будущей Windows 11
Обсуждение (0)
Картина дня
Лавров заявил о деградации ситуации в Афганистане
Бананы резко подорожали в России
Продлен срок действия подлежащих замене паспортов
Ученый назвал причину роста заболеваемости COVID-19 в России
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Как шорты укорачивают карьеру, или В каком виде дела делаются
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовный гороскоп: как целуются знаки Зодиака
Все статьи
Топ комментариев

~ST~

так вот оно кто был против новой конституции

Гаврило Принцип

Хоть бы тут ты промолчал, ушлёпоk придурковатый...

Maniac.

Надо не штаты нам упоминать или ставить в пример. А весь мир нам должен завидовать, как это было в СССР....

Uynachalnica

Яблочному январских и майских праздников не хватило? Повсеместный карантин с гособеспечением вводить...
Sibnet.Ru