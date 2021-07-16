Фильм «Тихое место 2» появился в Wink

Фильм ужасов «Тихое место 2» можно посмотреть в видеосервисе Wink, новинку можно купить навсегда или взять для просмотра в аренду.

После событий первого фильма семья Эбботт вынуждена покинуть свою ферму и отправиться в путь. Но в их распоряжении есть уникальное средство от монстров, которое им приходится применить, когда Маркус попадает в медвежий капкан.

Герои встречают старого друга семьи Эммета, который в одиночку выживает в бункере. Глухая девочка Риган уговаривает Эммета помочь ей найти людей, что передают сигналы по радио. Оставив Маркуса, Эвелин и ребенка в бункере, Эммет и Риган отправятся на остров.

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