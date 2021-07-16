Кондиционеры стали причиной ссор с коллегами в офисах

Кондиционеры — одна из причин ожесточенных конфликтов в офисах. Пикируются чаще всего молодые женщины, тогда как их коллеги-мужчины не так остро воспринимают климатические разногласия, сообщила пресс-служба сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Согласно результатам опроса, у 75% офисных работников в помещениях стоят кондиционеры. И они становятся причиной ссор между коллегами. Так, у 29% опрошенных несовпадение климатических предпочтений становится предметом ссор, а 46% не пикируются с коллегами из-за кондиционеров.

Если среди женщин о ссорах из-за «кондеев» рассказала каждая третья, то среди мужчин — лишь каждый четвертый. Сотрудники до 34 лет рассказывали о перепалках чаще, чем респонденты от 35 лет. Хотя сейчас уровень офисного накала из-за кондиционеров стал меньше.

По сравнению с аналогичным опросом 2011 года, ссор из-за кондиционеров стало меньше: 10 лет назад не ругались с коллегами по такому вопросу 40% опрошенных, сейчас — 46%.

В опросе сервиса приняли участие 1,6 тысячи представителей офисных профессий из 332 населенных пунктов по всей стране. Это экономически активное население России старше 18 лет, работающее в офисе.