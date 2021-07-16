Кондиционеры стали причиной ссор с коллегами в офисах

Кондиционеры — одна из причин ожесточенных конфликтов в
офисах. Пикируются чаще всего молодые женщины, тогда как их коллеги-мужчины не
так остро воспринимают климатические разногласия, сообщила пресс-служба сервиса
по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Согласно результатам опроса, у 75% офисных работников в
помещениях стоят кондиционеры. И они становятся причиной ссор между коллегами. Так,
у 29% опрошенных несовпадение климатических предпочтений становится
предметом ссор, а 46% не пикируются с коллегами из-за
кондиционеров.
Если среди женщин о ссорах из-за «кондеев» рассказала каждая
третья, то среди мужчин — лишь каждый четвертый. Сотрудники до 34 лет
рассказывали о перепалках чаще, чем респонденты от 35 лет. Хотя сейчас уровень
офисного накала из-за кондиционеров стал меньше.
По сравнению с аналогичным опросом 2011 года, ссор из-за
кондиционеров стало меньше: 10 лет назад не ругались с коллегами по такому
вопросу 40% опрошенных, сейчас — 46%.
В опросе сервиса приняли участие 1,6 тысячи представителей офисных профессий из 332 населенных пунктов по всей стране. Это экономически активное население России старше 18 лет, работающее в офисе.
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