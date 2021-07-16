НАВЕРХ
Актуальная тема
Делаем карьеру
Актуальная тема
Делаем карьеру
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Кондиционеры стали причиной ссор с коллегами в офисах

Источник:
Sibnet.ru
300 0
Фото: © Sibnet.ru

Кондиционеры — одна из причин ожесточенных конфликтов в офисах. Пикируются чаще всего молодые женщины, тогда как их коллеги-мужчины не так остро воспринимают климатические разногласия, сообщила пресс-служба сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Согласно результатам опроса, у 75% офисных работников в помещениях стоят кондиционеры. И они становятся причиной ссор между коллегами. Так, у 29% опрошенных несовпадение климатических предпочтений становится предметом ссор, а 46% не пикируются с коллегами из-за кондиционеров.

Если среди женщин о ссорах из-за «кондеев» рассказала каждая третья, то среди мужчин — лишь каждый четвертый. Сотрудники до 34 лет рассказывали о перепалках чаще, чем респонденты от 35 лет. Хотя сейчас уровень офисного накала из-за кондиционеров стал меньше.

По сравнению с аналогичным опросом 2011 года, ссор из-за кондиционеров стало меньше: 10 лет назад не ругались с коллегами по такому вопросу 40% опрошенных, сейчас — 46%.

В опросе сервиса приняли участие 1,6 тысячи представителей офисных профессий из 332 населенных пунктов по всей стране. Это экономически активное население России старше 18 лет, работающее в офисе.

Тема: Делаем карьеру
«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании
Каждый третий россиянин никогда не менял работу
Сибирские вузы вошли в топ по числу успешных выпускников
Составлен рейтинг самых необычных высокооплачиваемых вакансий
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Найден пропавший в Томской области Ан-28 с пассажирами на борту
Пассажирский Ан-28 пропал с радаров в Томской области
Мужчину в Бурятии заподозрили в убийстве годовалого ребенка
Глава поселения на Алтае рассказал о хорошей потенции после вакцины
Самое популярное
Вакцина от коронавируса увеличила риск редкого заболевания
Девушка-хакер взломала игру Resident Evil Village
Рассекречено количество версий будущей Windows 11
Цена бензина Аи-92 обновила рекорд
Обсуждение (0)
Картина дня
Пассажирский Ан-28 пропал с радаров в Томской области
Кремль нашел механизмы сдерживания цен на продукты
Лавров заявил о деградации ситуации в Афганистане
Бананы резко подорожали в России
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Как шорты укорачивают карьеру, или В каком виде дела делаются
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовный гороскоп: как целуются знаки Зодиака
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Maniac.

Надо не штаты нам упоминать или ставить в пример. А весь мир нам должен завидовать, как это было в СССР....

Гаврило Принцип

Хоть бы тут ты промолчал, ушлёпоk придурковатый...

Uynachalnica

Яблочному январских и майских праздников не хватило? Повсеместный карантин с гособеспечением вводить...

nastya19944

Это потому-что Путину задали вопрос, почему бананы дешевле, чем картофель. Вот и пришла многоходовочка.
Sibnet.Ru