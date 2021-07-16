Дождливые выходные и нежаркую неделю пообещали новосибирцам

Выходные в Новосибирской области будут прохладными и дождливыми. На следующей неделе жары тоже не ожидается, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«К сожалению, территория Западной Сибири по-прежнему находится в очаге холода … Неустойчивый характер погоды: на смену одному циклону, который сейчас определяет погоду, следует ожидать выхода следующего циклона», – сказала синоптик.

По ее словам, в ночь на субботу ожидаются небольшие дожди, днем их интенсивность возрастет. Возможны грозы. Ночью в Новосибирской области будет 8-13, днем – 19-24 градусов, также усилится ветер.

В воскресенье будет немного теплее, но дожди с грозами сохранятся. Осадки ожидаются также в ночь на понедельник. Эта ночь будет теплее: 11-16 градусов, днем температура может повыситься до 23-28 градусов.

«Температура станет выше, но если рассматривать тенденцию до конца следующей недели, температурный фон будет несколько отставать от климатической нормы. Жары ожидать не следует», – предупредила собеседница.