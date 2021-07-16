Психологическое реалити-шоу про матерей покажут на канале «Суббота!»

Реалити «Моя прекрасная мама» стартует на канале «Суббота!» 19 июля. В новом проекте будут выбирать самую лучшую маму, победительнице подарят путешествие мечты для всей семьи.

«Моя прекрасная мама» — семейное психологическое реалити, в котором мамы будут ходить в гости друг к другу и оценивать быт и воспитание детей соперниц.

Решающее слово скажет психолог и ведущий проекта Марк Бартон. Он определит, кто получит звание лучшей мамы страны и путешествие для всей семьи.

«Каждая из наших участниц любит своего ребенка. Но каждой есть над чем работать, ведь родители не всегда понимают, что ребенок — это отдельный человек и с ним нельзя делать все, что вы хотите. Важно принимать его таким, какой он есть и не отказывать в личных границах. Поэтому важно, чтобы мама была не идеальная, а отдохнувшая, живая и счастливая», — цитирует пресс-служба канала Бартона.

Премьера психологического реалити «Моя прекрасная мама» состоится 19 июля в 18.00 на канале «Суббота!»