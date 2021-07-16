Психологическое реалити-шоу про матерей покажут на канале «Суббота!»

Реалити «Моя прекрасная мама» стартует на канале «Суббота!»
19 июля. В новом проекте будут выбирать самую лучшую маму, победительнице
подарят путешествие мечты для всей семьи.
«Моя прекрасная мама» — семейное психологическое реалити, в котором
мамы будут ходить в гости друг к другу и оценивать быт и воспитание детей
соперниц.
Решающее слово скажет психолог и ведущий проекта Марк Бартон.
Он определит, кто получит звание лучшей мамы страны и путешествие для всей
семьи.
«Каждая из наших участниц любит своего ребенка. Но каждой
есть над чем работать, ведь родители не всегда понимают, что ребенок — это
отдельный человек и с ним нельзя делать все, что вы хотите. Важно принимать его
таким, какой он есть и не отказывать в личных границах. Поэтому важно, чтобы
мама была не идеальная, а отдохнувшая, живая и счастливая», — цитирует
пресс-служба канала Бартона.
Премьера психологического реалити «Моя прекрасная мама» состоится
19 июля в 18.00 на канале «Суббота!»