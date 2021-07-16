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Ученый назвал причину роста заболеваемости COVID-19 в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа

Рост заболеваемости коронавирусом в России связан со сменой доминирующего штамма коронавируса, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«В настоящее время в мире и России в том числе сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, обусловленная сменой разных геновариантов коронавируса. Каждая смена доминирующего геноварианта, как правило, сопровождается повышением заболеваемости. Как раз сейчас мы и переживаем этот этап», — сказал Горелов ТАСС.

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в России будет оставаться высоким еще на протяжении месяца-полутора после достижения максимальных значений по суточному числу заразившихся, сообщил Горелов.

«Достигнув максимальных значений, мы выйдем на этап стабилизации, который по эпидемиологическим законам продолжается примерно в течение месяца — полутора», — пояснил он.

Горелов добавил, что лишь затем начнется постепенное снижение заболеваемости. «Насколько уверенно мы будем к этому идти, зависит от нашей приверженности соблюдению санитарных правил и вакцинации», — отметил он. 

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