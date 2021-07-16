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Омича задержали за убийство деда гантелей и ножом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: qubodup / Attribution License

Молодой житель Омской области задержан за убийство деда гантелей и ножом – парень сказал медикам, что пенсионер умер от болезни, сообщило в пятницу СУ СКР по региону.

Тело 78-летнего местного жителя нашли в его квартире в Омске. По подозрению в убийстве задержали 18-летнего внука погибшего. По версии следствия, преступление произошло в минувший вторник.

«Подозреваемый из личных неприязненных отношений нанес деду гантелей и ножом телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте, после чего подозреваемый позвонил в скорую и сообщил, что пенсионер скончался от болезни», – сказано в сообщении.

Обстоятельства преступления устанавливаются. За убийство 18-летнему омичу грозит до 15 лет колонии.

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