НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Медики дали советы по предотвращению теплового удара

Источник:
Sibnet.ru
358 0
Фото: © Sibnet.ru

Высокая температура на улице может привести к тепловому удару, а он в свою очередь, к ухудшению состояния,  в тяжелых случаях — к смерти. Поэтому в жару нужно правильно одеваться и пить много жидкости, сообщила пресс-служба Роспотербнадзора по Бурятии.

Причиной теплового удара может стать длительное пребывание на улице в жару. Перегрев тела требует срочной медицинской помощи, так как может вызвать поражение мозга, сердца, почек и других органов, и как следствие — смерть. Но избежать удара можно.

При жаре лучше избегать наиболее теплых часов — с 11.00 до 16.00. А еще ориентироваться на ультрафиолетовый индекс. Эта информация доступна на любом смартфоне в разделе «погода». 

Ультрафиолетовый индекс (УФИ) не должен превышать пяти. Если смартфон показывает значение «пять», то находиться нужно в тени. А если выше — воздержаться от прогулок.

В жару лучше носить солнцезащитную одежду. Она продается в спортивных магазинах. Особенно она рекомендована детям. В состав материала входит специальное волокно, защищающее от ультрафиолетовых лучей.

Если такой одежды нет, то лучше надеть светлую тонкую одежду из натурального материала, и не забудьте про головной убор. Желательно с козырьком или полями. В жарку погоду нужно больше пить, бутылку с водой нужно получить сумку.

И ни в коем случае нельзя оставлять детей или домашних животных в закрытой машине. Это очень опасно! Внутри замкнутого пространства в автомобиле воздух нагревается мгновенно.

Еще по теме
Глава поселения на Алтае рассказал о хорошей потенции после вакцины
Четыре вакцины: чем привиться от коронавируса
Футбольный талисман Забивака стал антиковидным Прививакой
Серию уникальных операций на детских сердцах сделали в Кузбассе
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Мужчину в Бурятии заподозрили в убийстве годовалого ребенка
Глава поселения на Алтае рассказал о хорошей потенции после вакцины
Миграцию кукушек в Сибири отследят с помощью МКС
Дождливые выходные и нежаркую неделю пообещали новосибирцам
Самое популярное
Суд разъяснил, как законно пользоваться чужой картой
Вакцина от коронавируса увеличила риск редкого заболевания
Девушка-хакер взломала игру Resident Evil Village
Рассекречено количество версий будущей Windows 11
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
29
Россия по доле современных вооружений стала лидером в мире
28
МИД объяснил, зачем ведет переговоры с запрещенными талибами
24
Захарова заявила о развале западной версии отравления Навального
21
Путин назвал Украину беднейшей страной Европы
20
Суд разъяснил, как законно пользоваться чужой картой
Sibnet.Ru