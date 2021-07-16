Медики дали советы по предотвращению теплового удара

Высокая температура на улице может привести к тепловому удару, а он в свою очередь, к ухудшению состояния, в тяжелых случаях — к смерти. Поэтому в жару нужно правильно одеваться и пить много жидкости, сообщила пресс-служба Роспотербнадзора по Бурятии.

Причиной теплового удара может стать длительное пребывание на улице в жару. Перегрев тела требует срочной медицинской помощи, так как может вызвать поражение мозга, сердца, почек и других органов, и как следствие — смерть. Но избежать удара можно.

При жаре лучше избегать наиболее теплых часов — с 11.00 до 16.00. А еще ориентироваться на ультрафиолетовый индекс. Эта информация доступна на любом смартфоне в разделе «погода».

Ультрафиолетовый индекс (УФИ) не должен превышать пяти. Если смартфон показывает значение «пять», то находиться нужно в тени. А если выше — воздержаться от прогулок.

В жару лучше носить солнцезащитную одежду. Она продается в спортивных магазинах. Особенно она рекомендована детям. В состав материала входит специальное волокно, защищающее от ультрафиолетовых лучей.

Если такой одежды нет, то лучше надеть светлую тонкую одежду из натурального материала, и не забудьте про головной убор. Желательно с козырьком или полями. В жарку погоду нужно больше пить, бутылку с водой нужно получить сумку.

И ни в коем случае нельзя оставлять детей или домашних животных в закрытой машине. Это очень опасно! Внутри замкнутого пространства в автомобиле воздух нагревается мгновенно.