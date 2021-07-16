Миграцию кукушек в Сибири отследят с помощью МКС

Томские ученые приняли участие в международном проекте ICARUS для мониторинга миграции птиц с помощью МКС, сообщила пресс-служба ТГУ.

Проект нацелен на мониторинг миграции животных на планете, в нем участвуют Россия и Германия. Ученые смогут точнее выявлять сроки жизни и места гибели птиц, пути переноса опасных инфекций и использовать животных в роли «живых систем» раннего оповещения в связи с изменением климата, пандемиями и стихийными бедствиями.

Биологи ТГУ будут следить за двумя видами кукушек: обыкновенной, широко распространенной в Евразии от Великобритании до Камчатки, и глухой (одноголосой), гнездовой ареал которой находится в лесной зоне от Дальнего Востока до Восточной Европы.

«Передатчики системы ICARUS весят 5 граммов, по размеру они в половину спичечного коробка, с солнечной батареей и 15-сантиметровой проволочной антенной. Такой датчик должен составлять не более 5% от массы особи, и его можно надевать птицам весом более 100 граммов. Птица должна иметь возможность беспрепятственно передвигаться со своей "ношей", питаться, поэтому далеко не каждый представитель пернатых подходит для подобного рода экспериментов», – рассказал представитель вуза доцент Сергей Гашков.

Кукушка по размерам как крупный голубь. Она практически не замечает дополнительного груза, поэтому никаких погрешностей в исследовании возникнуть не должно.

Сейчас данные о местоположении помеченных орнитологами 15 птиц «умные» датчики записывают в свою память, а когда пернатые пересекут 55 параллель, информация сможет поступить на антенну, установленную на российском модуле МКС.

Затем данные будут переданы на наземную станцию и станут доступны для исследователей. Появление треков сибирских кукушек в открытой базе данных MoveBank ожидается к сентябрю.

Помимо информации о маршруте движения и остановках птиц, сенсоры способны фиксировать температуру их тела, скорость и направление движения, а также атмосферное давление, температуру и влажность воздуха. Таким образом, ученые могут оценивать связь жизнедеятельности птиц с изменениями условий среды.

Оснащенные солнечной батареей датчики должны работать многие годы, что позволит получать информацию о перемещениях особи в течение всей ее жизни. Новые данные помогут проверить ряд научных гипотез, например, о том, что птицы из разных сибирских популяций летят в Африку разными путями.