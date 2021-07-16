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Вышел альбом Егора Крида «Pussy Boy»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © egorkreed, instagram.com/egorkreed

Певец Егор Крид выпустил новый альбом «Pussy Boy», куда вошли 10 треков, среди которых фиты с другими известными музыкантами.

В альбоме Крида пять сольных песен — «Pussy Boy», «На мне ное», «Дед роет», «Choppa», «Телефон». Также в альбоме несколько фитов — «Здравствуйте» (feat. OG Buda), «Puff (feat. Mayot), «Dorogo» (feat. Blago white), «Автомат» (feat. Гуф), «Грустно» (feat. Soda Luv).

В треке Puff Егор Крид прошелся по публичным личностям, упомянув Ольгу Бузову, с которой не занимается сексом, и Тиму Белорусских в контексте наркотиков. Также в большинстве песен используется нецензурная лексика.

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Топ комментариев

Maniac.

Надо не штаты нам упоминать или ставить в пример. А весь мир нам должен завидовать, как это было в СССР....

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Хоть бы тут ты промолчал, ушлёпоk придурковатый...

~ST~

так вот оно кто был против новой конституции

Uynachalnica

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