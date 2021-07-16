Вышел альбом Егора Крида «Pussy Boy»

Певец Егор Крид выпустил новый альбом «Pussy Boy», куда вошли 10 треков, среди которых фиты с другими известными музыкантами.

В альбоме Крида пять сольных песен — «Pussy Boy», «На мне ное», «Дед роет», «Choppa», «Телефон». Также в альбоме несколько фитов — «Здравствуйте» (feat. OG Buda), «Puff (feat. Mayot), «Dorogo» (feat. Blago white), «Автомат» (feat. Гуф), «Грустно» (feat. Soda Luv).

В треке Puff Егор Крид прошелся по публичным личностям, упомянув Ольгу Бузову, с которой не занимается сексом, и Тиму Белорусских в контексте наркотиков. Также в большинстве песен используется нецензурная лексика.