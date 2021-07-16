Светлана Лобода выпустила новый сингл «Алло»

Певица Светлана Лобода представила новый сингл под названием «Allo», ожидается, что следом за треком выйдет и клип.

Трек «Allo» записан в привычном для Лободы исполнении музыки поп. В тексте песни говорится о тяжелых отношениях девушки с мужчиной. Она продолжает его любить, но не может быть с ним вместе.

Светлана Лобода в Instagram отметила в анонсе трека режиссера и клипмейкера Алана Бадоева, который снял для певицы несколько клипов. Судя по всему, он снова работает с артисткой и делает клип на песню «Allo».