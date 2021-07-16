НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Светлана Лобода выпустила новый сингл «Алло»

Источник:
Sibnet.ru
227 0
Фото: © lobodaofficial, instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода представила новый сингл под названием «Allo», ожидается, что следом за треком выйдет и клип.

Трек «Allo» записан в привычном для Лободы исполнении музыки поп. В тексте песни говорится о тяжелых отношениях девушки с мужчиной. Она продолжает его любить, но не может быть с ним вместе.

Светлана Лобода в Instagram отметила в анонсе трека режиссера и клипмейкера Алана Бадоева, который снял для певицы несколько клипов. Судя по всему, он снова работает с артисткой и делает клип на песню «Allo».

Еще по теме
Вышел альбом Егора Крида «Pussy Boy»
Лев Лещенко выпустил песню «Мы будем жить» с репером Log-Dog
Spotify проанализировал музыкальные пристрастия новосибирцев
Максим Покровский выпустил песню про Диму Билана
смотреть все
Культгид #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
ФСИН пообещала деньги за помощь в розыске сбежавших осужденных
Омский министр природы объяснил неприятные запахи географией
Путину доложили о планах по производству МС-21
Дизайнер из Хакасии создала куртку с карманом для животных
Самое популярное
Суд разъяснил, как законно пользоваться чужой картой
Начались серийные поставки «Терминатора-2» в российскую армию
Вакцина от коронавируса увеличила риск редкого заболевания
Рассекречено количество версий будущей Windows 11
Обсуждение (0)
Картина дня
Байден назвал бессмысленными санкции против «Северного потока»
Путина попросили ввести локдаун
Умер актер и музыкант Петр Мамонов
МВД предложило снизить стоимость ОСАГО
Самое обсуждаемое
28
МИД объяснил, зачем ведет переговоры с запрещенными талибами
28
Россия по доле современных вооружений стала лидером в мире
24
Захарова заявила о развале западной версии отравления Навального
20
Суд разъяснил, как законно пользоваться чужой картой
20
Путин назвал Украину беднейшей страной Европы
Sibnet.Ru