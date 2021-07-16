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Автобус столкнулся с машиной в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Новосибирской области

Автобус без пассажиров столкнулся с автомобилем в Новосибирске, сообщает ГУ МВД по региону.

В пятницу в 07.45 на территории Первомайского района на улице Одоевского,1/10 к 1 произошло столкновение автобуса НЕФАЗ №38 и автомобиля Ford Escape. По предварительной информации, водитель автобуса двигался без пассажиров на маршрут.

Обоих водителей госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются причины и все обстоятельства произошедшего.

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Новосибирск #ЧП #ДТП
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