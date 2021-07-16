Автобус столкнулся с машиной в Новосибирске

Автобус без пассажиров столкнулся с автомобилем в Новосибирске, сообщает ГУ МВД по региону.

В пятницу в 07.45 на территории Первомайского района на улице Одоевского,1/10 к 1 произошло столкновение автобуса НЕФАЗ №38 и автомобиля Ford Escape. По предварительной информации, водитель автобуса двигался без пассажиров на маршрут.

Обоих водителей госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются причины и все обстоятельства произошедшего.