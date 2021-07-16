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Меркель рассказала о первом дне после ухода с поста канцлера

Источник:
ТАСС
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Фото: © President.gov.ua / Creative Commons Attribution 4.0 International

Ангела Меркель представила, как будет выглядеть ее первый день после ухода с должности канцлера Германии. Своими мыслями она в ходе дискуссии в Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне.

«Возможно, я по привычке начну думать, что сегодня меня ждет и после этого быстро пойму, что теперь эти задачи выполняет другой человек. Думаю, мне это очень понравится», — цитирует ТАСС Меркель.

По ее словам, она возьмет паузу, «чтобы подумать, в чем заключаются мои интересы, поскольку за последние 16 лет у меня было мало времени на это».

В этом году завершается четвертый канцлерский срок Меркель, в пятый раз свою кандидатуру она выдвигать не стала. Выборы запланированы на 26 сентября.

Кандидатом в канцлеры от Христианско-демократического союза (ХДС) является Армин Лашет, от «зеленых» — Анналена Бербок, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — Олаф Шольц.

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