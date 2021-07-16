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Байден назвал бессмысленными санкции против «Северного потока»

Источник:
ТАСС
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Фото: © Nord Stream AG

Президент США Джо Байден заявил, что введение санкций в отношении участников проекта Nord Stream 2 («Северный поток — 2») не имело смысла, так как трубопровод почти достроен.

«Моя позиция по "Северному потоку — 2" известна в течение определенного времени. Хорошие друзья могут не соглашаться. К тому моменту, когда я стал президентом, трубопровод был завершен на 90%, и вводить санкции не имело никакого смысла», — приводит ТАСС слова Байдена, сказанные им четверг на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

По мнению Байдена, больший смысл имело обсуждать с Меркель то, пытается ли Россия якобы шантажировать Украину или кого-то другого.

Президент США отметил, что он и канцлер поручили своим командам рассмотреть практические меры, которые можно совместно принять, и выяснить то, укреплена или ослаблена энергетическая безопасность Европы и Украины российскими действиями. «Мы посмотрим», - сказал он.

«Мы с канцлером Меркель абсолютно едины в нашем убеждении, что России нельзя позволять использовать энергетику в качестве оружия для принуждения или запугивания ее соседей», — заявил он.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Против проекта выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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~ST~

так вот оно кто был против новой конституции

Uynachalnica

Яблочному январских и майских праздников не хватило? Повсеместный карантин с гособеспечением вводить...

Maniac.

Надо не штаты нам упоминать или ставить в пример. А весь мир нам должен завидовать, как это было в СССР....

Гаврило Принцип

Хоть бы тут ты промолчал, ушлёпоk придурковатый...
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