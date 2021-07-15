Кремль «закрыл шлагбаум» перед западными вакцинами

Вопрос о допуске в Россию иностранных вакцин от коронавируса не обсуждается, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в стране достаточно препаратов отечественного производства.

Официальный представитель Кремля также не согласился с мнением, что у россиян нет возможности выбора, который мог бы для кого-то стать решающим фактором в вопросе, прививаться или нет. Песков подчеркнул, что в России можно выбирать из четырех вариантов.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». При этом вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» пока выпускаются в ограниченном количестве.

«Постоянно растут обороты. Невозможно производство увеличить скачкообразно, но последовательно эти объемы производства увеличиваются, для нашего рынка в первую очередь», — отметил Песков.

Глава Минздрава Михаил Мурашко в начале июля заявлял, что его ведомство получило несколько заявок на регистрацию от производителей иностранных вакцин. Официально известно об испытаниях в России китайской вакцины CanSino.