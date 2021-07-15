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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль «закрыл шлагбаум» перед западными вакцинами

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Вопрос о допуске в Россию иностранных вакцин от коронавируса не обсуждается, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в стране достаточно препаратов отечественного производства.

Официальный представитель Кремля также не согласился с мнением, что у россиян нет возможности выбора, который мог бы для кого-то стать решающим фактором в вопросе, прививаться или нет. Песков подчеркнул, что в России можно выбирать из четырех вариантов.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». При этом вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» пока выпускаются в ограниченном количестве.

«Постоянно растут обороты. Невозможно производство увеличить скачкообразно, но последовательно эти объемы производства увеличиваются, для нашего рынка в первую очередь», — отметил Песков.

Глава Минздрава Михаил Мурашко в начале июля заявлял, что его ведомство получило несколько заявок на регистрацию от производителей иностранных вакцин. Официально известно об испытаниях в России китайской вакцины CanSino.

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~ST~

так вот оно кто был против новой конституции

Maniac.

Надо не штаты нам упоминать или ставить в пример. А весь мир нам должен завидовать, как это было в СССР....

RS1981

Ахаха......))))) Максимка больше всех отличился....)))

pepelmetal

Цитатаотказ трем однополым парам из России заключить брак 3 дизлайка у новости, совпадение, не думаю...
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