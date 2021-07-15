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Умер актер и музыкант Петр Мамонов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Дмитрий Рузов / CC BY-SA 3.0

Музыкант и актер Петр Мамонов умер в возрасте 70 лет, сообщается на его официальной странице в Facebook.

Мамонов лежал в московской больнице с коронавирусной инфекцией, последние две недели он находился в искусственной коме. У артиста было зафиксировано 87-процентное поражение легких, его состояние не улучшалось.

Петр Мамонов — создатель и фронтмен легендарной музыкальной группы «Звуки Му». Знаковый альбом коллектива под названием «Простые вещи» вышел в 1988 году и сразу же сделал группу популярной.

Артист также известен по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Пыль», «Царь» и «Шапито-шоу». Одной из ключевых ролей Мамонова критики называют фильм «Остров», вышедший в 2006 году и рассказывающий о старце-целителе отце Анатолии.

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Топ комментариев

~ST~

так вот оно кто был против новой конституции

Maniac.

Надо не штаты нам упоминать или ставить в пример. А весь мир нам должен завидовать, как это было в СССР....

RS1981

Ахаха......))))) Максимка больше всех отличился....)))

pepelmetal

Цитатаотказ трем однополым парам из России заключить брак 3 дизлайка у новости, совпадение, не думаю...
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