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Энтузиаст показал Minecraft с реалистичной физикой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Mike Prosser

Популярная игра Minecraft имеет условную физику, однако ситуацию можно исправить сторонними модами. Энтузиаст решил показать, каким бы стал игровой процесс Minecraft с реалистичной физикой.

Пользователь под псевдонимом 5tick опубликовал на форуме Reddit видео, в котором продемонстрировал падение дерева в воду. В ролике он убирает нижний блок у дерева, после чего оно медленно падает в пруд.

После столкновения с поверхностью поднимаются волны, а крона дерева погружается в прозрачную воду. Более того, вода от удара вышла из берегов и растеклась по земле. Комментаторы отмечают, что процесс получился очень реалистичным.

Примечательно, что ролик создавался без участия движка Minecraft. Энтузиаст использовал стороннее программное обеспечение, вручную добавив необходимые звуки. Создание короткого видео потребовало тридцать часов.

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Игры #Экшены
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