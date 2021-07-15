Энтузиаст показал Minecraft с реалистичной физикой

Популярная игра Minecraft имеет условную физику, однако ситуацию можно исправить сторонними модами. Энтузиаст решил показать, каким бы стал игровой процесс Minecraft с реалистичной физикой.

Пользователь под псевдонимом 5tick опубликовал на форуме Reddit видео, в котором продемонстрировал падение дерева в воду. В ролике он убирает нижний блок у дерева, после чего оно медленно падает в пруд.

После столкновения с поверхностью поднимаются волны, а крона дерева погружается в прозрачную воду. Более того, вода от удара вышла из берегов и растеклась по земле. Комментаторы отмечают, что процесс получился очень реалистичным.

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Примечательно, что ролик создавался без участия движка Minecraft. Энтузиаст использовал стороннее программное обеспечение, вручную добавив необходимые звуки. Создание короткого видео потребовало тридцать часов.