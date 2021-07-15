Nokia представит «неубиваемый» смартфон

Компания Nokia представит новый смартфон, который получит дополнительную защиту. В Сети появился тизер будущей новинки, из которой следует, что «неубиваемый» телефон выйдет 27 июля.

Производитель уверяет, что пользователям нового смартфона больше никогда не потребуется чехол. Как отмечают эксперты, это намекает на повышенную защиту аппарата. Предполагается, что на рынок смартфон выйдет под названием Nokia XR20.

Инсайдеры полагают, что защищенный смартфон в качестве аппаратной начинки получит процессор Qualcomm Snapdragon 480, графический ускоритель Adreno 619 и сотовый модем Snapdragon X51 5G.

Кроме этого, новинку оснастят 4 ГБ оперативной памяти, 6,67-дюймовым экраном и стандартным набором камер — кроме селфи-объектива Nokia XR20 получит основной блок из четырех линз, основная будет иметь разрешение 48 МП.