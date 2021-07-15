НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Nokia представит «неубиваемый» смартфон

Источник:
Fonearena.com
416 1
Фото: © Nokia

Компания Nokia представит новый смартфон, который получит дополнительную защиту. В Сети появился тизер будущей новинки, из которой следует, что «неубиваемый» телефон выйдет 27 июля.

Производитель уверяет, что пользователям нового смартфона больше никогда не потребуется чехол. Как отмечают эксперты, это намекает на повышенную защиту аппарата. Предполагается, что на рынок смартфон выйдет под названием Nokia XR20.

Инсайдеры полагают, что защищенный смартфон в качестве аппаратной начинки получит процессор Qualcomm Snapdragon 480, графический ускоритель Adreno 619 и сотовый модем Snapdragon X51 5G.

Кроме этого, новинку оснастят 4 ГБ оперативной памяти, 6,67-дюймовым экраном и стандартным набором камер — кроме селфи-объектива Nokia XR20 получит основной блок из четырех линз, основная будет иметь разрешение 48 МП.

Еще по теме
Доступный смартфон Xiaomi Redmi 10 получит мощную камеру
Названы самые мощные смартфоны 2021 года
Смартфон получит самый мощный аккумулятор в мире
Представлен самый дорогой смартфон Huawei
смотреть все
Технологии #Смартфоны
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Леонардо Ди Каприо займется сибирскими пожарами
Тело пропавшей зимой девушки нашли закопанным под Новосибирском
Художники начали сбор денег на роспись фасада дома в Шерегеше
Бездомного котенка в Забайкалье сделали главным по грызунам
Самое популярное
Найден простой способ установить Windows 11 на старые компьютеры
Суд разъяснил, как законно пользоваться чужой картой
Начались серийные поставки «Терминатора-2» в российскую армию
Вакцина от коронавируса увеличила риск редкого заболевания
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

~ST~

так вот оно кто был против новой конституции

Maniac.

Надо не штаты нам упоминать или ставить в пример. А весь мир нам должен завидовать, как это было в СССР....

RS1981

Ахаха......))))) Максимка больше всех отличился....)))

pepelmetal

Цитатаотказ трем однополым парам из России заключить брак 3 дизлайка у новости, совпадение, не думаю...
Sibnet.Ru