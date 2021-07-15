Леонардо Ди Каприо займется сибирскими пожарами

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо заявил о своей решимости заняться борьбой с лесными пожарами, несмотря на отказ властей Якутии в его помощи.

Якутские активисты получили от известного артиста ответ по поводу его обещания помочь в тушении лесных пожаров. «Вы правы, я действительно обратил внимание на недавние происшествия в Сибири. Мой фонд проводит расследование, и скоро я начну действовать», — цитирует Ди Каприо «Подъем».

Ранее активистка Роза Дьячковская обратилась к американскому актеру с просьбой помочь в борьбе с масштабными лесными пожарами в Якутии. По ее словам, Ди Каприо отреагировал на эту просьбу, в качестве доказательств она опубликована в своем Instagram скриншоты переписки.

Позднее заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха Сергей Сивцев заявил, что ситуация с лесными пожарами в Якутии находится под контролем. По его словам, власти региона смогут справиться с проблемой без помощи Леонардо Ди Каприо.