Самая агрессивная группа «русских хакеров» исчезла из интернета

Сайты, где группировка кибервымогателей REvil вела переговоры со своими жертвами и публиковала украденные материалы, внезапно прекратили работу, сообщает телеканал CNBC.

«Пресловутая российская банда киберпреступников внезапно ушла в оффлайн. И, похоже, что никто точно не знает почему», — говорится в материале телеканала.

Как отмечает CNBC, это может быть успехом американских спецслужб, или результатом мер, принятых российским правительством, или же попыткой хакеров «залечь на дно».

Журналисты отмечают, что таинственное исчезновение REvil произошло после того, как президент Джо Байден призвал российского лидера Владимира Путина разобраться с хакерами на территории России.

Группировка REvil заполучила десятки миллионов долларов, взламывая различные организации, блокируя их данные и требуя деньги за их разблокировку.

На счету этих хакеров — некоторые из крупнейших недавних атак. Ранее в этом месяце группировка REvil заявила, что взломала IT-фирму под названием Kaseya, подвергнув риску до 1500 предприятий по всему миру.

Кроме того, в мае она нанесла удар по крупнейшему в мире производителю говядины — JBS. Компания заплатила хакерам выкуп в размере 11 миллионов долларов.