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Тело пропавшей зимой девушки нашли закопанным под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Обернутое в простыни тело девушки нашли закопанным под землей в Колыванском районе Новосибирской области. Погибшая пропала еще в феврале.

Жительница Дзержинского района пропала в феврале. Ее тело нашли в эту среду, 14 июня, сообщило в четверг СУ СКР по Новосибирской области.

«Тело находилось в лесополосе на территории Колыванского района Новосибирской области вблизи поселка Рыбачьего, при его осмотре явных следов насильственной смерти девушки не обнаружено», – сказано в сообщении следствия.

По информации ГУ МВД по Новосибирской области, информация о том, где может находиться тело, была получена «при отработке близкого круга общения разыскиваемой». Возбуждено дело об убийстве, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Maniac.

Надо не штаты нам упоминать или ставить в пример. А весь мир нам должен завидовать, как это было в СССР....

~ST~

так вот оно кто был против новой конституции

fydor55

Они давно выдают желаемое за действительное

pepelmetal

Какая им зелёная энергия))) они построить то ничего не в состоянии
Sibnet.Ru