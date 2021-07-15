Тело пропавшей зимой девушки нашли закопанным под Новосибирском

Обернутое в простыни тело девушки нашли закопанным под землей в Колыванском районе Новосибирской области. Погибшая пропала еще в феврале.

Жительница Дзержинского района пропала в феврале. Ее тело нашли в эту среду, 14 июня, сообщило в четверг СУ СКР по Новосибирской области.

«Тело находилось в лесополосе на территории Колыванского района Новосибирской области вблизи поселка Рыбачьего, при его осмотре явных следов насильственной смерти девушки не обнаружено», – сказано в сообщении следствия.

По информации ГУ МВД по Новосибирской области, информация о том, где может находиться тело, была получена «при отработке близкого круга общения разыскиваемой». Возбуждено дело об убийстве, обстоятельства произошедшего устанавливаются.