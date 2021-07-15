Названы самые мощные смартфоны 2021 года

Смартфон Xiaomi Black Shark 4 Pro признан самым производительным аппаратом по версии бенчмарка Master Lu. В тестировании принимали участие телефоны, вышедшие с января по июнь 2021 года.

Xiaomi набрал в тесте рекордные 938 991 балл. В первую тройку также попали ASUS ROG 5 Mirage и ZTE Nubia Red Magic 6 Pro. Лидеры оснащены флагманскими чипсетами Qualcomm Snapdragon 888 и представляют собой решения для геймеров.

Кроме этого, Xiaomi Black Shark 4 Pro использует особую многослойную систему жидкостного охлаждения, а специально сконструированная система теплоизоляции позволяет избежать избыточной концентрации тепла.

В списке самых производительных смартфонов 2021 года также модели Vivo X60 Pro+, iQOO 7, Xiaomi 11 Ultra, OPPO Find X3 Pro, Realme GT, OnePlus 9. Pro, Redmi K40 Pro и ряд других флагманских моделей.