НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Названы самые мощные смартфоны 2021 года

Источник:
Sibnet.ru
512 0
Фото: © Xiaomi

Смартфон Xiaomi Black Shark 4 Pro признан самым производительным аппаратом по версии бенчмарка Master Lu. В тестировании принимали участие телефоны, вышедшие с января по июнь 2021 года.

Xiaomi набрал в тесте рекордные 938 991 балл. В первую тройку также попали ASUS ROG 5 Mirage и ZTE Nubia Red Magic 6 Pro. Лидеры оснащены флагманскими чипсетами Qualcomm Snapdragon 888 и представляют собой решения для геймеров.

Кроме этого, Xiaomi Black Shark 4 Pro использует особую многослойную систему жидкостного охлаждения, а специально сконструированная система теплоизоляции позволяет избежать избыточной концентрации тепла.

В списке самых производительных смартфонов 2021 года также модели Vivo X60 Pro+, iQOO 7, Xiaomi 11 Ultra, OPPO Find X3 Pro, Realme GT, OnePlus 9. Pro, Redmi K40 Pro и ряд других флагманских моделей.

Еще по теме
Доступный смартфон Xiaomi Redmi 10 получит мощную камеру
Xiaomi выпустит колонку с сервисами Mail.ru
Xiaomi показала доступный инновационный зонт
Xiaomi придумала смартфоны без физических кнопок
смотреть все
Технологии #Фишки Xiaomi #Смартфоны
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Леонардо Ди Каприо займется сибирскими пожарами
Тело пропавшей зимой девушки нашли закопанным под Новосибирском
Художники начали сбор денег на роспись фасада дома в Шерегеше
Бездомного котенка в Забайкалье сделали главным по грызунам
Самое популярное
Найден простой способ установить Windows 11 на старые компьютеры
Суд разъяснил, как законно пользоваться чужой картой
Начались серийные поставки «Терминатора-2» в российскую армию
Вакцина от коронавируса увеличила риск редкого заболевания
Обсуждение (0)
Картина дня
Путина попросили ввести локдаун
Умер актер и музыкант Петр Мамонов
Кремль «закрыл шлагбаум» перед западными вакцинами
МВД предложило снизить стоимость ОСАГО
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Как шорты укорачивают карьеру, или В каком виде дела делаются
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовный гороскоп: как целуются знаки Зодиака
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
33
Путин поддержал создание казачьих подразделений
27
МИД объяснил, зачем ведет переговоры с запрещенными талибами
24
Захарова заявила о развале западной версии отравления Навального
21
Россия по доле современных вооружений стала лидером в мире
20
Суд разъяснил, как законно пользоваться чужой картой
Sibnet.Ru