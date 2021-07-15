Художники начали сбор денег на роспись фасада дома в Шерегеше

Новосибирские художники начала сбор средств для того, чтобы расписать фасад пятиэтажки в Шерегеше в Кузбассе во время фестиваля «Okrasheno Sheregesh edition», который пройдет 23-29 августа.

«Когда смотришь на советские постройки, кажется, что поселок застрял в прошлом. Чего здесь точно не хватает — так это современного культурного слоя! Поэтому мы хотим создать новый визуальный стиль и сделать это вместе с вами, друзья. У нас уже есть разрешение на роспись фасада от главы поселка», — написали организаторы сбора на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

Для этого художники планируют собрать 189 тысяч рублей, затем выбрать художника «Народным голосованием» и воплотить задуманное. Собранные средства пойдут на удаление старой отваливающейся краски, грунт поверхности, краску для фасада и колеровку, кисти, валики, автовышку и другое.

Ранее художница Марина Ягода собрала на краудфандинговой платформе нужные 272 тысячи рублей для граффити во всю стену дома на улице Советской, 65 в Новосибирске с изображением красивой сибирячки с соболем.