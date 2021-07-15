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Лев Лещенко выпустил песню «Мы будем жить» с репером Log-Dog

Источник:
Sibnet.ru
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Певец Лев Лещенко выпустил песню «Мы будем жить» и клип на нее с рэпером Log-Dog. Артист отметил, что с большим удовольствие сделал фит с молодым музыкантом.

«Рад представить вам нашу совместную песню с замечательным автором и исполнителем — Loc-Dog’ом. Именно его путь однажды поразил меня до глубины души. Путь преодоления, о котором поётся в песне "Мы будем жить"», — написал Лещенко в Instagram.

Режиссером и оператором клипа выступил Семен Багиров. В клипе снялись дети-спортсмены, а сам трек мотивирует не сдаваться несмотря ни что.

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