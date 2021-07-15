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Определены самые популярные внедорожники на вторичном рынке

Источник:
«Автоновости дня»
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Фото: © Vitaly V. Kuzmin / Creative Commons

Отечественный внедорожник LADA 4x4 («Нива») оказался самым продаваемой моделью сегмента SUV на вторичном рынке РФ во втором квартале 2021 года, сообщает сервис «Авито Авто».

Средняя цена подержанного экземпляра LADA 44 за год выросла на 12,5%, но осталась ниже, чем у других популярных моделей, составив во втором квартале 180 000 рублей, приводят «Автоновости дня» данные аналитиков сервиса.

Для сравнения, другой востребованный кроссовер — Volkswagen Tiguan — стоит на «вторичке» в среднем 1 080 000 рублей (по Петербургу и Ленобласти), Nissan X-Trail — 970 000 рублей (по Москве и МО), а Toyota RAV4 — 1 220 000 рублей (по Новосибирску и Новосибирской области).

Второй по популярности после «Лады Нивы» стала Chevrolet Niva со средней стоимостью 300 000 рублей. Третью строчку занял Renault Duster (709 000 рублей), четвертым оказался Toyota RAV4 (1 360 000 рублей), а замкнул «пятерку» Nissan Qashqai, который обходится покупателям в среднем в 790 000 рублей.

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Топ комментариев

Maniac.

Надо не штаты нам упоминать или ставить в пример. А весь мир нам должен завидовать, как это было в СССР....

~ST~

так вот оно кто был против новой конституции

fydor55

Они давно выдают желаемое за действительное

pepelmetal

Какая им зелёная энергия))) они построить то ничего не в состоянии
Sibnet.Ru